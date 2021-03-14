На полигоне по захоронению ТКО устраняют последствия ЧП

По информации МУП «Жилкомсервис», с 20.00 часов 13 марта для ликвидации возгорания городского полигона по захоронению ТКО начала работать тяжелая техника .

В круглосуточном режиме на объекте действуют два пожарных расчета, 3 водовоза, 3 погрузчика, 35 единиц самосвальной техники, 2 тяжелых бульдозера.

«Работа ведется параллельно в двух направлениях. Ликвидация очага возгорания включает в себя резку откосов, уплотнение, прокладку дополнительных подъездных путей, распределение сыпучих материалов и планировку, а также устранение задымления. Вторым направлением является подготовка технологической карты для приема отходов. В 15.00 часов планируется восстановить эксплуатацию объекта», — сообщили в МУП «Жилкомсервис».

Напомним, сигнал о возгорании на полигоне ТКО поступил в ЕДДС г. Якутска в ночь на 13 марта. Силами пожарных и городских служб огонь на площади 100 кв. метров был оперативно локализован.

Полигон по захоронению ТКО, расположенный на 9 км Вилюйского тракта, создавался сроком на 10 лет, переполнен и подлежит закрытию не позднее 1989 года.