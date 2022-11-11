11.11.2022
15:42
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Происшествия

На Покровском тракте загорелся Камаз

В соцсетях сегодня, 11 ноября опубликовали видео, на котором на Покровском тракте горит «Камаз». На кадрах видно, что часть большегруза объята пламенем. Рядом находятся трое человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Якутии, сегодня в 11:09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля «Камаз» вблизи села Табага.

Возгорание ликвидировано. Предварительная площадь, поврежденная огнем — 4 кв.м.м

Фото: пресс-службы
Источник: тгк SAKHAPRESS

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