На Покровском тракте сгорел особняк

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 11 сообщений о горении травы и мусора: в г. Якутске — 8; Ленский р-н, г. Ленск-1, Томпонский район, п.Хандыга-1. Верхоянский р-н, с. Юттях-1. Общая площадь пожара составила 192 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем.

11 июня 2019 г. в 02.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на Покровском тракте г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 180 кв.м. Причина предварительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

11 июня 2019 г. в 06.41 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «БЕЛАЗ» в п. Джебарики-Хая Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты был виден дым со стороны топливного бака. В результате пожара огнем поврежден топливный бак автомобиля на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

11 июня 2019 г. в 11.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трансформатор на улице Алданская в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через одну минуту горел трансформатор. В результате пожара огнем поврежден трансформатор на площади 2 кв.м. Предварительная причина — короткое замыкание. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!