На Покровском тракте на всех переходах установят освещение

На Покровском тракте в Якутске установят дополнительное освещение на всех 13 пешеходных переходах, передает ЦУР Якутии.

Житель Якутска через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» пожаловался, что на Покровском тракте не обеспечивается безопасность переходящих дорогу пешеходов. ЦУР зафиксировал сообщение и передал в департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии Якутска.

Департамент созвал межведомственную комиссию, которая решила установить на всех 13 пешеходных переходах дополнительное освещение.

«После установки освещения по мере возможности будут установлены светофоры типа Т7», — сообщили в департаменте.

Светофор типа Т7 (желтый мигающий) используется на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности.