На поддержку поликлиник Якутия получит 130 млн рублей

Глава Якутии поставил перед республиканским правительством задачи на текущий период

Глава Якутии Айсен Николаев 31 января в режиме видеоконференцсвязи провёл планёрное совещание с руководством регионального правительства, в ходе которого озвучил ряд поручений по вопросам реализации национальных проектов, участия региона в федеральных государственных программах, стабилизации эпидемиологической обстановки.

Айсен Николаев сообщил, что на прошлой неделе заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провёл совещание по развитию единой дальневосточной авиакомпании. В ходе совещания были приняты решения по эффективности использования и обновления авиапарка, субсидирования лизинга поставки воздушных судов. Эти вопросы региональное правительство должно отработать с авиакомпанией «Аврора» применительно к авиакомпании «Якутия», как составной части единой дальневосточной авиакомпании.

Вопросы реконструкции «Восточного полигона» железнодорожных путей также на прошлой неделе были обсуждены на совещании у вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина. Реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству третьего этапа «Восточного полигона» позволит вывозить якутский уголь на экспорт. Речь идёт о сотнях миллиардах инвестиций. Данный вопрос требует серьёзнейшего внимания со стороны правительства республики.

В ходе планёрного совещания Айсен Николаев подробно остановился на реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и государственной программы по Комплексному развитию сельских территорий. По итогам реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» Якутия показывает положительные результаты, что было отмечено на совещании у вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Глава озвучил, что на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию Якутии был одобрен заём на строительство котельных и тепловых сетей в четырёх сёлах республики. «Важная социальная инициатива позволит подключить к тепловым сетям несколько сотен индивидуальных жилых домов и социальных объектов, заменить старые котельные. Вместе с тем работу надо продолжить, чтобы за счёт Фонда национального благосостояния профинансировать вторую очередь реконструкции водоканала Нерюнгри. Важнейший проект прошёл через Фонд реформирования ЖКХ и сейчас находится на рассмотрении в Министерстве строительства и ЖКХ РФ», — сообщил Николаев.

По программе Комплексного развития сельских территорий в республике реализуются 69 проектов. По мнению главы республики, данная программа среди жителей является одной из самых востребованных. Поэтому при продолжении работы программы правительству необходимо обеспечить активное участие региона в её мероприятиях с учётом рисков и ошибок прошлого года.

В завершение планёрного совещания Айсен Николаев подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе с ковидом остаётся достаточно тяжёлой. Правительством страны принимается ряд серьёзных решений. В частности утверждена возможность получения гражданами сертификата о противопоказаниях к вакцинации через портал госуслуг, о котором необходимо проинформировать население.

Кроме того, из федерального бюджета регионам на поддержку поликлиник, работающих по линии ОМС, выделено более 7 млрд рублей, из которых республика получит 130 млн рублей. Средства направят на поддержку первичного звена здравоохранения.