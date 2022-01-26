На Почту России в Нерюнгринском районе возбудили исполнительное производство

За многочисленные нарушения приостановлена реализация продуктов в филиалах АО «Почта России»

Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства стало поводом для приостановления деятельности филиалов АО «Почта России» в Нерюнгринском районе сроком на 90 суток.

В результате проверки, проведенной территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), в отделениях АО «Почта России» Нерюнгринского района при реализации пищевых продуктов в заводской упаковке (консервация, кондитерские изделия, чай, кофе, макаронные изделия и пр.), табачных изделий, бытовой химии, бытовых товаров выявлены многочисленные нарушения на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Кроме того, у работников, которые имеют непосредственный контакт с пищевой продукцией, отсутствуют медицинские книжки. Также частично допускается хранение пищевой продукции непосредственно на полу без использования стеллажа и поддонов, не обеспечено соблюдение правила товарного соседства (хранение пищевой продукции и товаров бытовой химии осуществляется в непосредственной близости).

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) обратилось в суд с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил иск надзорного органа и приостановилдеятельность филиалов на 90 суток.

На основании исполнительного документа в Нерюнгринском районном отделении судебных приставов УФССП по Республике Саха (Якутия) возбуждено исполнительное производство. В течение 3 месяцев судебным приставам предстоит регулярно осуществлять контроль исполнения решения суда.