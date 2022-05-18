На ПМЭФ Якутия подпишет новые соглашения

Якутия примет активное участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума, который состоится 15–18 июня. На площадках ПМЭФ будет обсуждаться ряд крупных инвестпроектов, реализуемых на территории республики, в том числе в Арктической зоне, будут подписаны новые соглашения с регионами и финансовыми институтами развития страны. Об этом в ходе прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» заявил Глава Якутии Айсен Николаев.

Глава подчеркнул, что в этом году деловая программа Форума будет посвящена новым вызовам, с которыми столкнулась страна, вопросам восстановления экономики, трансформации торговли, новой логистики. «Мы надеемся, что в результате подписанных соглашений и переговоров республика вновь получит импульс для развития инфраструктуры – и социальной, и производственной, практическая реализация которых улучшит качество жизни», – подчеркнул Айсен Николаев.

Деловая программа республики охватывает ключевые темы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики. Это вопросы энергообеспечения потребителей в удалённых и труднодоступных районах с децентрализованным энергоснабжением, снятия инфраструктурных ограничений для развития экономической и социальной сферы за счёт применения атомной безуглеродной энергетики, подготовлен проект соглашения с ГК «Росатом».

Республика планирует подписать соглашения по развитию Арктической зоны, по внедрению новых технологий для локальной энергетики, в том числе с применением местных видов топлива, по обеспечению современными отечественными вездеходами, по строительству оленеводческого комплекса замкнутого типа.

В плане – подписание межрегиональных соглашений с Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, большой интерес к сотрудничеству проявляют и иностранные государства (Китай, Индия, Иран и ОАЭ).

Деловая программа Якутии на ПМЭФ помимо основных мероприятий предполагает презентацию инвестиционного потенциала на форуме «Арктика – территория диалога». Будет представлен региональный потенциал и инвестиционная привлекательность, а также «истории успеха» при участии инвесторов, реализующих проекты в регионе.

В прошлом году республика подписала 8 соглашений, среди которых было Соглашение с Госкорпорацией ВЭБ РФ по строительству школ на принципах ГЧП. В рамках него в течение пяти лет в республике планируется создать 10 новых школ. На сегодня подписаны концессионные соглашения о строительстве и эксплуатации 3 объектов образования в Якутске и Жатае на 1 530 учащихся. Строительство школ начнётся в 2022 году и будет завершено в конце 2023 года. На софинансирование расходов по строительству и эксплуатацию школ будет выделена федеральная субсидия в размере более 2,3 млрд рублей.