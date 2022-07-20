20.07.2022
10:47
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Происшествия

На пляже Якутска спасли тонувшую девушку

Администрация городского пляжа призывает отдыхающих соблюдать осторожность в связи с повышением уровня воды

«В связи с повышением уровня воды на реке Лена велика вероятность, что при купании люди могут получить переохлаждение, могут начаться судороги. Так, например, вчера около 21.30 вечера спасателями в воде была обнаружена молодая девушка, которую откачивали примерно 15 минут до приезда медиков. Это при том, что пляж закрывается в 21 час», — сказал директор МУП «Городские бани» Василий Поскачин.
Сегодня температура воды на городском пляже на 202 микрорайоне составляет всего 12 градусов – это на 8 градусов ниже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает тгк Эхо столицы.

Фото: тгк Эхо столицы.
Источник: тгк Эхо столицы.

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