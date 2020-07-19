На пляже Якутска обнаружен утопленник

Рядом с городским пляже Якутска вчера было обнаружено тело утонувшего человека. В Следственном комитете России по Якутии сообщили, что личность утопленника пока не установлена, передает ЯСИА.

Сообщение об утопленнике в СУ СК РС(Я) поступило вчера вечером.

“Выезжал следователь вчера. Сообщение поступило в 17:57. Личность утонувшего пока не установлена“, – сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.

В социальных сетях было размещено видео, на котором на берегу дикого пляжа на 202 микрорайоне лежит тело мужчины. По словам пользователей сети, после обнаружения утопленника пляж закрыли для посетителей.