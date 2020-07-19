19.07.2020
16:44
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Происшествия

На пляже Якутска обнаружен утопленник

Рядом с городским пляже Якутска вчера было обнаружено тело утонувшего человека. В Следственном комитете России по Якутии сообщили, что личность утопленника пока не установлена, передает ЯСИА.

Сообщение об утопленнике в СУ СК РС(Я) поступило вчера вечером.

Выезжал следователь вчера. Сообщение поступило в 17:57. Личность утонувшего пока не установлена“, – сообщила и.о.  старшего помощника руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.

В социальных сетях было размещено видео, на котором на берегу дикого пляжа на 202 микрорайоне лежит тело мужчины. По словам пользователей сети, после обнаружения утопленника пляж закрыли для посетителей.

Личность человека, утонувшего рядом с городским пляжом Якутска, пока не установлена
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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