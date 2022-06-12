На пляже в г. Якутске украли телефон

На пляже Сергеляха двое парней похитили у женщины сотовый телефон и скрылись на автомашине ВАЗ-2106 в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии РС (Я).

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования по улице К. Алексеева заметил автомобиль, который соответствовал описанию поступившей ориентировки. В салоне находились молодые люди, при внешнем осмотре был замечен похищенный телефон. К месту задержания была вызвана следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Задержанные доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.