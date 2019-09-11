На площади Победы прошли детские велогонки

В Губинском округе г.Якутска прошли ежегодные детские велогонки «Первый старт — 2019» среди детей от 4 до 11 лет.

Совместно с женским советом Губинского округа столицы и инспекторы Госавтоинспекции г.Якутска провели акцию «Безопасная дорога детства».

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Всего приняли участие 177 юных велогонщиков, ребята соревновались отдельно в своих возрастных группах. Родителям и детям было очень интересно. Ведь знания детей Правил дорожного движения помогают с малых лет безопасно кататься на велосипеде по городу. Немного сейчас найдется ребят, кто летом не садился за руль велосипеда, и погонять на нем в свое удовольствие любит каждый. При этом правила движения на дорогах соблюдают не все дети. Наши усилия в борьбе за безопасность жизни детей на дороге должны быть общими — вместе с вами, уважаемые родители, педагоги. Нам нужно сформировать у ребенка правильную модель поведения на дорогах и закрепить ее в его сознании, стать законопослушным участником дорожного движения.