На площади Орджоникидзе начался митинг-концерт

Митинг-концерт проходит в поддержку референдумов о вхождении в состав России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — передает телеграм-канал ЯСИА .

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