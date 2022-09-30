30.09.2022
17:28
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Якутск

На площади Орджоникидзе начался митинг-концерт

Митинг-концерт проходит в поддержку референдумов о вхождении в состав России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — передает телеграм-канал ЯСИА.

Фото: https://t.me/ysiaru
Источник: https://t.me/ysiaru

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