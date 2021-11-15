15.11.2021
16:55
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Якутск
На площади Орджоникидзе устанавливают главную елку Якутска 🌲😍👏
В Якутске начали монтаж главной городской елки на площади Орджоникидзе. Установка новогоднего символа на площади завершится до 23 ноября. Работы проводит МУП «Горсвет». В первый день собран нижний ярус каркаса.
23-метровая искусственная ель имеет стальной каркас в форме усеченного конуса, по наружной поверхности которого закреплены ветви, а на верхнем срезе устанавливается коническая верхушка из искусственной хвои и макушка в форме «звезды». Главный новогодний символ, как и в прошлые годы будет наряжен световыми снежинками и якутскими узорами.
Зажжение огней главной елки Якутска традиционно состоится 1 декабря. С этого дня стартует ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии» — одно из ключевых мероприятий событийного туризма в России.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
#На площади Орджоникидзе начали устанавливать главную елку Якутска 🌲😍👏#окружная администрация г. Якутска#Якутск
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