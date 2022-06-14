На пленарном заседании Ил Тумэна утверждены мировые судьи

Сегодня, 14 июня, в ходе XXXVIII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) народные депутаты Якутии рассмотрели кандидатуры мировых судий.

Информацию по данным вопросам предоставил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев. По каждому из кандидатов была дана подробная характеристика и рекомендовано принятие проектов постановлений.

По результатам тайного голосования приняты следующие постановления:

На должность мирового судьи судебного учаска №32 Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия) избрана Мырсанова Людмила Анатольевна.

Людмила Анатольевна Мырсанова, 1967 года рождения, имеет стаж работы в должности судьи более 4 лет, восьмой квалификационный класс судьи.

За время работы Людмила Анатольевна Мырсанова зарекомендовала себя с положительной стороны, как грамотный специалист, профессионально разбирающийся в правовых вопросах, обладающий необходимой теоретической и практической подготовкой. Руководствуется общепринятыми общепринятыми нормами морали и нравственности, неукоснительно следует присяге судьи.

На должность мирового судьи судебного участка №36 Эвено-Бытантайского района Республики Саха (Якутия) избрана Николаева Майа Спиридоновна.

Николаева Майя Спиридоновна, 1969 года рождения, имеет стаж работы в области юриспруденции 18 лет, классный чин «советник юстиции 3 класса», 8-ой квалификационный класс судьи.

За период работы судьей Николаева Майя Спиридоновна зарекомендовала себя с положительной стороны, высококвалифицированным юристом и грамотным судьей, добросовестно относящимся к исполнению своих должностных обязанностей. В работе строго соблюдает основные правила и нормы поведения и этику судьи.

На должность мирового судьи №49 г. Якутска Республики Саха (Якутия) избрана Исаева Любовь Васильева.

Исаева Любовь Васильевна, 1961 года рождения, имеет стаж работы в области юриспруденции 40 лет, классный чин «советник юстиции 2 класса», 7-ой квалификационный класс судьи.

За период работы судьей Исаева Любовь Васильевна зарекомендовала себя с положительной стороны, высококвалифицированным юристом, грамотным судьей, добросовестно относящимся к исполнению своих должностным обязанностей, обладающим хорошими организаторскими способностями. За период работы активно принимает участие в работе органов судейского сообщества.

На должность мирового судьи судебного участка №54 Ленского улуса (района) Республики Саха (Якутия) избран Васильев Евгений Николаевич.

Васильев Евгений Николаевич, 1979 года рождения, имеет стаж работы в области юриспруденции 24 года, классный чин «юрист 1 класса», 7-ой квалификационный класс судьи.

За период работы судьей Васильев Евгений Николаевич зарекомендовал себя с положительной стороны как высококвалифицированный и грамотный судья, добросовестно исполняющий свои обязанности. Он отличается знанием всех отраслей права, качество выносимых под председательством мирового судьи судебных актов характеризуется высокими показателями.