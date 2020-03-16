На планерке главы Якутии обсудили карантин

Айсен НИКОЛАЕВ провел традиционное планерное совещание с членами кабмина и руководителями администрации главы и правительства республики. Ил Дархан поставил задачи на ближайшую перспективу и проверил исполнение данных им ранее поручений.

Особое внимание Николаев обратил на ситуацию с пандемией коронавируса. Несмотря на отсутствие случаев заражения в регионе, он поручил принять необходимые превентивные меры, в том числе отменить все запланированные массовые мероприятия, обеспечить население медицинскими масками.

«Ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается. Несмотря на то, что случаев заражения в республике нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей», – сказал он.

Глава отметил, что в столице республике пройдет Якутский международный кинофестиваль, а все остальные мероприятия будут отменены.

Вице-премьер Ольга БАЛАБКИНА сообщила, что высшие и средние учебные заведения, школы, детские сады будут работать в привычном режиме, но не исключила вероятность перехода на дистанционное обучение при негативном исходе.

Одной из тем, поднятых на пленарном совещании, стал карантин, последовавший за выявлением бешенства в Пункте передержки животных Якутска. Как доложил заместитель председателя правительства Денис БЕЛОЗЕРОВ, ситуация находится на контроле у региональных властей, противоэпизоотические мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания, вакцинация проводятся по установленному плану.

По итогам планерки глава также дал поручение усилить работу по реализации национальных проектов, организации северного завоза, зимовки скота и лошадей.