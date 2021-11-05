На перевозках автотранспорта через Лену-полный порядок

C 3 ноября начались грузовые перевозки автотранспорта через реку Лена по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. В связи с затяжной осенью ПАО «ЛОРП» два дня осуществляло перевозку по осеннему тарифу. С 5 ноября состав из баржи «Жатай-1», буксира «Механик Курчатов начал работать в сопровождении ледокола по основному тарифу.

3 ноября и 4 ноября состав сделал пробные круговые рейсы на Техтюр. С сегодняшнего перевозки осуществляются по мере наполнения баржи «Жатай-1». Сегодня погрузка автомашин началась с 9 часов, в 11 часов состав ушёл на Техтюр.

По словам начальника отдела паромных переправ Коммерческого управления ПАО «ЛОРП» Андрея Аргунова, третий день выполняются круговые рейсы. «Мы будем исходить из загрузки баржи и при необходимости состав будет совершать второй круговой рейс в послеобеденное время», — отметил А.Д.Аргунов.

На причалах полный порядок: дежурит полицейский патруль, со стороны ЛОРПа – Коммерческое управление и Управление по эксплуатации флота. «На правой стороне силами завода мы сделали новый 5-километровый участок дороги, все причалы усилены бутовым камнем и скальной породой, отсыпаны ПГС, претензий со стороны автомобилистов нет. Экипажи трудятся на совесть, в эти праздничные дни ситуация на перевозках полностью контролируется. Проводку осуществляет ледокол «Капитан Бородкин», под руководством опытного капитана Павла Адаменко. Всё под контролем», — отметил заместитель директора по флоту Жатайского судоремзавода Андрей Ковалёв А.Ю.Ковалёв.