На переправе Якутск — Нижний Бестях все перевозчики ввели свои паромы

По состоянию на 26 мая на линии Якутск-Нижний Бестях задействовано 8 паромов. Все перевозчики обустроили причалы и приступили к перевозкам.

4 перевозчика и 8 паромов в общей сложности курсируют по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Количество паромов будет увеличено до 11 единиц. Пассажиров на тот берег также переправляют 12 катеров, проезд в одну сторону составляет 500 рублей.

Напомним, судоходная обстановка в районе города Якутска открылась 25 мая. Пробный паром успешно совершил рейс, после чего перевозчики ввели на лини свои суда. Тарифы остались на уровне 2016 года.

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)