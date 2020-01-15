15.01.2020
14:50
107
Общество
На переправе Якутск-Нижний Бестях увеличена грузоподъемность
Увеличена грузоподъёмность ледового автозимника «Якутск-Нижний Бестях» и ледовых переправ на трассе «Вилюй».
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 15 января 2020 г. грузоподъемность ледового автозимника «Якутск-Нижний Бестях» федеральной трассы Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн.
Также до 40 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через реку Вилюй на 660-м км (с. Верхневилюйск) и на 807-м км (с. Кюндядя) федеральной трассы А-331 «Вилюй».
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам не превышать разрешенную грузоподъемность, и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.01.2020
30
15.01.2020
102
15.01.2020
179
15.01.2020
1437
15.01.2020
322
15.01.2020
303
15.01.2020
302
15.01.2020
254
15.01.2020
248
15.01.2020
274
15.01.2020
772
15.01.2020
228
15.01.2020
253
15.01.2020
794
15.01.2020
923
15.01.2020
209
15.01.2020
978
15.01.2020
195
15.01.2020
2418
15.01.2020
793
15.01.2020
1162
14.01.2020
1924
14.01.2020
2977
14.01.2020
2169
14.01.2020
349
14.01.2020
5422
14.01.2020
4224
14.01.2020
255
14.01.2020
541
14.01.2020
130
14.01.2020
228
14.01.2020
272
14.01.2020
334
14.01.2020
2335
14.01.2020
371
14.01.2020
210
14.01.2020
692
14.01.2020
1902
14.01.2020
3018
14.01.2020
2170
14.01.2020
322
14.01.2020
4745
14.01.2020
19886
14.01.2020
1145
14.01.2020
20508
14.01.2020
513
14.01.2020
408
14.01.2020
578
14.01.2020
300
14.01.2020
359
14.01.2020
309
14.01.2020
256
14.01.2020
699
14.01.2020
396
14.01.2020
12308
ТОП НОВОСТИ
10.01.2020
13265
09.01.2020
13031
14.01.2020
12320
11.01.2020
7578
12.01.2020
7518
09.01.2020
7483
11.01.2020
7284
11.01.2020
6321
10.01.2020
5940