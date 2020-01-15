На переправе Якутск-Нижний Бестях увеличена грузоподъемность

Увеличена грузоподъёмность ледового автозимника «Якутск-Нижний Бестях» и ледовых переправ на трассе «Вилюй».

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 15 января 2020 г. грузоподъемность ледового автозимника «Якутск-Нижний Бестях» федеральной трассы Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн.

Также до 40 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через реку Вилюй на 660-м км (с. Верхневилюйск) и на 807-м км (с. Кюндядя) федеральной трассы А-331 «Вилюй».

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам не превышать разрешенную грузоподъемность, и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.