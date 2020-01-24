На переправе Якутск-Нижний Бестях увеличена грузоподъемность

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 24 января грузоподъемность ледового автозимника через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» увеличена до 40 тонн. Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй» Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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