24.01.2020
17:19
81
Общество
На переправе Якутск-Нижний Бестях увеличена грузоподъемность
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 24 января грузоподъемность ледового автозимника через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» увеличена до 40 тонн.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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