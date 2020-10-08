На переправе Якутск – Нижний Бестях тестируют новшество

В Якутске на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» в тестовом режиме запустили накопитель, который позволит упорядочить движение автотранспорта, погрузку и выгрузку судов, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

«Сегодня мы подводим промежуточный, но важный итог нашей общей работы по функционированию переправ. Глава республики поставил задачу организовать работу переправ так, чтобы обеспечить на них порядок, безопасность и комфорт пассажиров. Это особенно актуально сейчас, когда подходит к концу навигация 2020 года, и мы готовимся к открытию зимников», – отметил и.о. премьера республики Андрей Тарасенко.

Накопитель состоит из шести полос движения — по три полосы на грузовые и легковые машины.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка на причалах перевозчики, минтранс РС (Я), администрации ГО «Город Якутск» и МР «Мегино-Кангаласский улус» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию паромной переправы «Якутск – Нижний Бестях».

Соглашение устанавливает разработку единого расписания движения судов, предельного тарифа на перевозку, систему оплаты проезда на берегу, создание единой управляющей компании для организации мест погрузки и выгрузки судов, благоустройство территорий причалов, включая пункты торговли и питания, завершение обустройства накопителя автотранспортных средств.