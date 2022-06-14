На переправе Якутск-Нижний Бестях работают 13 паромов — Минтранс

На паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» действуют 13 паромов, также увеличено количество причалов, задействованных в работе. Часть причалов все еще остается подтопленной, в связи с этим заезд автотранспорта осуществляется по временной схеме.

Со стороны г.Якутска задействовано 6 причалов из 7, со стороны п.Нижний Бестях 5 из 7 причалов. Грузовые перевозки на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» осуществляют 13 паромов 6 перевозчиков с общей грузоподъемностью 11,2 тыс. тонн.

В резерве 2 парома с грузоподъемностью 2 тыс. тонн, которые выйдут на линию после овсобождения причалов от воды.

Всего в навигацию 2022 года на перевозках на паромной переправе будут задействованы 15 ед. паромов с общей грузоподъемностью 13 тыс. тонн.

По оперативным данным уровни воды на р.Лене в районе г.Якутска составляют 413 см, отмечается снижение воды на 18 см.