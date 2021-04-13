На переправе «Покровск-Жемкон» уменьшили допустимую грузоподъемность

В Хангаласском улусе поэтапно снижают допустимый вес грузоподъемности на ледовых переправах. Так, с сегодняшнего дня на переправе «Покровск-Жемкон» установлена допустимая грузоподъемность — 10 тонн. Соответствующее распоряжение подписал глава Хангаласского улуса Олег Иринеев.

«Контроль за недопущением превышения допустимой нагрузки будут осуществлять ОГИБДД по нашему району, Хангаласское отделение ГИМС МЧС России по РС (Я), а также административная комиссия Хангаласского улуса. Будут установлены соответствующие дорожные знаки. Выезжать на тонкий лед на транспорте весом более 10 тонн, производить маневры по обгону транспортных средств, а также без необходимости парковаться на временной ледовой переправе запрещается», — сообщил руководитель района.