На переправе пока действуют летние цены

На паромной переправе Якутск – Нижний Бестях до первых ледовых условий перевозки будут выполняться по летним тарифам. Три рейса в день выполняют перевозчики ООО «Лентранс», Первая и Вторая паромная переправы.

Как только начнутся первые ледовые условия на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» будут действовать тарифы, установленные приказом Госкомцен Якутии от 27 сентября 2016 года, согласно которому предельная цена за перевозку 1 тонны груза составит 980 рублей.

Проезд за взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет составит 220 рублей, на ребенка младше 10 лет – 110; за легковые автомобили – от 685 рублей; за грузовые – от 3450 рублей.

Кроме того, в период интенсивного ледостава перевозка грузов по маршруту Жатай – Техтюр будет осуществляться в сопровождении ледокола, принадлежащего ПАО «ЛОРП». Провозная плата утверждена приказом пароходства, согласно которому плата за легковые автомобили установлена от 3900 рублей, грузовые автомашины от 18 800, пассажирские автобусы до 25 мест – 11 100 рублей. Провозная плата одной тонны груза составит 2 150 рублей.