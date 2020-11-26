На переправе поймали пользователя «Индрайвера»

Возбуждено уголовное дело в отношении нелегального таксиста, перевозившего пассажиров через официально закрытую ледовую переправу.

Опасности подверглись сам водитель и три пассажира.

24 ноября инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району на федеральной автодороге «Лена» для проверки документов была остановлена автомашина марки «Тойота Гайя».

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель иномарки осуществлял перевозку пассажиров на коммерческой основе из г. Якутска в Таттинский район. Мужчина, подвергнув опасности не только свои, но и жизни и здоровье пассажиров, переправился по ледовой переправе через р. Лена по маршруту «Хатассы-Павловск». Только по счастливой случайности все они благополучно доехали до противоположного берега.

Разрешительные документы на оказание пассажирских услуг перевозчик предъявить не смог. Людей он нашел через приложение «Индрайвер», о том, что ледовая переправа официально закрыта, он знал.

По факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, Следственным управлением следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или ограничение свободы до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Госавтоинспекция напоминает всем жителям и гостям республики: перед поездкой Вы имеете право поинтересоваться у диспетчера или водителя таксомоторной службы о наличии разрешительных документов на перевозку пассажиров. Помните, что нелегальная перевозка не только незаконна, но и опасна для жизни и здоровья пассажиров!