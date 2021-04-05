На переправах в районе Якутска понижена грузоподъемность

С 5 апреля понижена грузоподъемность проезда транспортных средств общим весом до 30 тонн на ледовых переправах через реку Лену в районе Якутска по направлениям Кангалассы — Соттинцы и Хатассы — Павловск.

Кроме того, установлено ограничение до 20 тонн на автозимнике «Умнас» на участке км 143+000 — км 349+440 от с. Улахан-Ан до гр. Олекминского улуса, а также до 15 тонн — по автозимнику «Себян» на участке автодороги км 77+000 — км 270+200 в направлении с. Сегян-Кюель — Себян-Кюель.