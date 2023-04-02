На перекрёстке улиц Крупской-Дежнева обустроен временный светофор

Окружная администрация города Якутска сообщает, что по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Якутска с 1 апреля 2023 г. обустроен временный светофорный объект на перекрёстке улиц Крупской-Дежнева.

Одновременно для увеличения пропускной способности улицы Дежнева со стороны улицы Ойунского исключили опережающую фазу по улице Дежнева и синхронизированы все светофорные объекты на двух смежных перекрёстках улиц: Кулаковского-Дежнева и Крупской-Дежнева.

Автолюбителей просим при совершении маневра левого поворота пропускать встречный транспорт и маневр совершать после полной остановки встречного транспорта.

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска