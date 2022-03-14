В Якутске ограничат движение на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с плановой заменой газопровода низкого давления и с проведением молодежного фестиваля Muus Ustar, 26 марта будет перекрыто движение транспортных средств на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского на период с 08.00 часов 21 марта до 23.00 часов 26 марта 2022 года. Маршрутный транспорт будет курсировать согласно разработанных схемам движения.

Источник: Yakutskcity.ru – сайт Окружной администрации г. Якутска

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх