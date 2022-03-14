14.03.2022
17:13
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Якутск
В Якутске ограничат движение на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с плановой заменой газопровода низкого давления и с проведением молодежного фестиваля Muus Ustar, 26 марта будет перекрыто движение транспортных средств на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского на период с 08.00 часов 21 марта до 23.00 часов 26 марта 2022 года.
Маршрутный транспорт будет курсировать согласно разработанных схемам движения.
Источник: Yakutskcity.ru – сайт Окружной администрации г. Якутска
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