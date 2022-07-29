На перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского ограничат движение транспорта

С 30 июля по 3 августа временно ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что в связи с проведением плановых ремонтных работ в период с 08:00 ч 30 июля по 23:00 ч 03 августа 2022 года будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского.

В связи с этим, маршрутные автобусы №17, 18, 100, 101, 103, 108 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.