На перекрестке улиц Богатырева и Губина перекроют движение транспорта

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Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с необходимостью ремонта газопровода высокого и низкого давления, будет ограничено движение транспортных средств с 09:00 часов 19 июня 2020 года до 23:00 часов 20 июня 2020 года на перекрестке улиц Богатырева и Губина.

Автобусный маршрут № 17 в период перекрытия будет двигаться по ул. Дзержинского — ул. Федора Попова – ул. Богдана Чижика – далее по маршруту.