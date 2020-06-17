17.06.2020
13:30
183

Якутск

На перекрестке улиц Богатырева и Губина перекроют движение транспорта

SakhaLife.ru.

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с необходимостью ремонта газопровода высокого и низкого давления, будет ограничено движение транспортных средств с 09:00 часов 19 июня 2020 года до 23:00 часов 20 июня 2020 года на перекрестке улиц Богатырева и Губина.

Автобусный маршрут № 17 в период перекрытия будет двигаться по ул. Дзержинского — ул. Федора Попова – ул. Богдана Чижика – далее по маршруту.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Якутск.рф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх