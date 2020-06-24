На перекрестке Петра Алексеева — Пояркова меняют газопровод

С 24 июня перекрыто движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Петра Алексеева и Пояркова – ведется замена устаревших газопроводов высокого и низкого давления. Горожан просят строить маршрут с учетом ремонтных работ. Об этом сообщают в управлении газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

В городе Якутске продолжаются плановые ремонтные работы на газовых сетях. Так, возобновляется техническое перевооружение по улице Петра Алексеева — газопроводы высокого и низкого давления должны быть заменены теперь на перекрестке улиц Петра Алексеева – Пояркова. С 24 июня по 1 июля там ограничено движение автомобильного транспорта.

Как рассказал старший мастер УГРС Андрей Макаров, в данный момент на участке начаты земляные работы:

«Планируется замена газопровода высокого давления длиной 60 метров и газопровода низкого давления. Заменяемый участок отличается повышенной сложностью: наряду с нюансами прокладывания подземного газопровода высокого давления и необходимостью соблюдать его охранную зону по стандартам, ведется замена и электрических коммуникаций, и коммуникаций водоснабжения параллельно с «Якутскэнерго». Необходимо эти моменты заранее просчитывать и действовать с большой аккуратностью», – подчеркнул старший мастер.

В работах задействованы четыре единицы спецтехники, бригады землекопов и монтажников.

Благодаря замене газовых сетей и увеличению диаметра труб, возрастет их пропускная способность.

АО «Сахатранснефтегаз» просит горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием, ведь обновление газовых сетей послужит для благоустройства Якутска в целом.