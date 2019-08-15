На паромной переправе проверили безопасность

Неспокойные годы на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях давно ушли в прошлое. Однако, для того, чтобы поддерживать криминогенную обстановку на максимально низком уровне, не давая возможности преступности развиваться, сотрудники транспортной полиции ежедневно несут службу в непростых погодных условиях на реке Лена, прикладывая все усилия для обеспечения правопорядка.

Важнейшую роль для налаживания понимания между обществом и правоохранительными органами играют общественные советы.

Транспортные полицейские совместно с членами Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте провели выездное профилактическое мероприятие на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях.

В будний день ажиотажа и скопления машин на Мархинском причале не наблюдалось: на территории причала представители общественности выявили не более десяти автомобилей. В выходные ситуация резко меняется — с пятницы до воскресенья на причалах собирается больше легковых и грузовых авто.

Чтобы пассажиры и перевозчики в дальнейшем чувствовали себя, на причале и в пути защищёнными, налажено тесное взаимодействие между Северо-Восточным ЛУ МВД России на транспорте и представителями транспортных компаний, непосредственно занимающихся перевозкой пассажиров.

Благодаря совместным усилиям налажен механизм по выявлению и пресечению случаев нарушений действующего законодательства работниками паромов, по недопущению фактов провоза автотранспорта и пассажиров без оплаты.

На сегодняшний день сотрудники транспортной полиции осуществляют как гласный, так и негласный контроль. По необходимости обеспечивают сопровождение паромов и патрулирование.

Представители Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте смогли самостоятельно убедиться в новшествах, повышающих уровень защищенности граждан.

Благодаря современным технологиям, в режиме реального времени можно увидеть, в каком состоянии находится паром, как идет разгрузка и погрузка автомобилей. Поэтому любой возможный инцидент будет мгновенно зафиксирован.

За прошедший навигационный период не было ни одного случая вызова полиции.

Члены общественного совета указали на ряд наиболее важных моментов в работе транспортных полицейских на объектах речного транспорта и обратились к представителю транспортной компании, занимающейся перевозкой пассажиров с просьбой и впредь поддерживать высокий уровень предоставления услуг.

Сотрудники Северо-Восточного линейного управления подготовили и отдали представителям паромной переправы информационные плакаты «О правилах поведения на борту судна» и «Обязанностях водителей и пассажиров при нахождении на борту судна», которые в скором времени будут размещены на паромах.