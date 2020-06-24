24.06.2020
17:09
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Экология

На озере Щорса в Якутске снова плавают лебеди и утки

Водоплавающих птиц выпустили в озеро Щорса в столице республики, передает телеканал «Якутия 24».

«Птицы всю зиму находились в помещении, из-за нехватки света и свежего воздуха их состояние ослабленное. Я бы очень хотел попросить жителей пока их не беспокоить. Птицам нужно пройти адаптацию», — сказал инициатор проекта «Лебединое озеро» Юрий Борисов.

Он добавил, что когда стабилизируется ситуация с коронавирусом, состоится торжественное открытие, в рамках которого на озере планируется рыбалка.

Всего летом 2020 года планируется выпустить 60-70 птиц — это черные лебеди, лебеди-крикуны, утки-мандаринки, дикие гуси, утки-каролинки, белолобики и другие.

Фото: Минэкологии Якутии
Источник: https://yk24.ru/index/priroda/lebedej-i-utok-vyipustili-v-ozero-shhorsa-v-yakutske
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