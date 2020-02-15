На озере Сайсары состоится реконструкция битвы на Ильмене

При поддержке МВД по Республике Саха (Якутия) состоится реконструкция военных событий 1943 г. – Битвы на Ильмене

Патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи – одно из приоритетных направлений в кадровой работе органов внутренних дел.

МВД по Республике Саха (Якутия) в реализации поставленных задач тесно взаимодействует с различными институтами и общественными организациями.

Еще пять лет назад по инициативе ветерана уголовного розыска Анатолия Власиевича СИВЦЕВА в Якутске был успешно реализован проект «Театрализованное представление с элементами военной реконструкции «Битва на Ильмене». Этот проект – дань уважения воинам, которые в феврале 1943 года самоотверженно сражались на Северо-Западном фронте в составах бригад, сформированных в Уральском военном округе из якутян-охотников. Бригады якутских стрелков понесли огромные потери, позже их остатки в составе 150 стрелковой дивизии прошла путь до Берлина и штурмовала рейхстаг.

В конце прошлого года состоялось координационное заседание совета проекта по проведению мероприятия в текущем юбилейном году. Идейный вдохновитель проекта Анатолий Сивцев и организаторы в число которых входят МВД республики, детский (подростковый) центр, кадетская школа-интернат, мультимедийный парк «Россия – моя история», союз ветеранов уголовного розыска, при поддержке окружной администрации г. Якутска проведут вторую реконструкцию битвы на Ильмене уже в марте на озере Сайсары.

Ничто не забыто, никто не забыт…