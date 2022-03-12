На озере Сайсары откроется каток

На озере Сайсары проводится обустройство и заливка катка, а также строительство снежной горки, сообщает тгк ЯКУТСК

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