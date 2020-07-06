На озере Ниджили созданы искусственные нерестилища для карася

Рыбопромысловые организации, занимающиеся выловом карася на озере Ниджили, по предложению Минэкологии Якутии в целях улучшения условий нереста завершили экспериментальные установку искусственных нерестилищ. Эксплуатация искусственных нерестилищ завершилась успешно, по наблюдениям рыбаков через несколько дней на вениках наблюдали скопления отложенных икринок. Создание искусственных нерестилищ способствует увеличению объема воспроизводства карася, а также предотвращению гибели икры от колебания уровня воды и выноса на берег. Пользователям, занимающимся промышленным рыболовством, рекомендуется перенять данный опыт и проводить аналогичные мероприятия ежегодно.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я) Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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