На озере Хатынг-Юрях открылся каток

В рамках Года консолидации в Якутии и Года добрососедства в Якутске 2 марта в Гагаринском округе на озере Хатынг-Юрях состоялось праздничное открытие заливного катка и лыжных трасс с различной протяженностью.

Жителей округа приветствовали советник генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Евгений Чекмарёв, руководитель Управы Строительного округа Савва Михайлов, помощник депутата Ил Тумэн И.И. Данилова Иван Кычкин, а также руководитель Гагаринского округа Анжела Ахмедова.

Открытие катка стало веселым спортивным праздником для детворы, жителей и гостей округа. Зрители увидели выступления воспитанников хоккейного клуба «Полярные волки» школы по зимним видам спорта, любителей катания на коньках, соревнования по лыжным гонкам среди преподователей образовательных учреждений Гагаринского округа.

Здесь же состоялось награждение участников конкурса «Битва снеговиков 2019». Главный приз, подарочный сертификат на посещение сауны в любое удобное время, получила семья Еременко из рук директора семейной сауны «Сибиряк» Александра Анисимова. В одиночном конкурсе победители награждены сертификатами от магазина «Лего», в командном зачёте отмечены воспитанники детского сада «Радуга», которым вручили сертификаты в кинотеатр «Лена».

В этот день всех детей угощали мороженым от ООО ТД «Сластёна», горячим чаем, морсом, различными сладостями, тут же была организована продажа плова, кондитерских изделий пекарни «Сладкие мечты». Работники ДК им. Ю.А. Гагарина провели праздничную игровую программу «Здравствуй, веселья городок». Студенты колледжа культуры и искусств развлекали детвору в костюмах йети, в конце мероприятия детвора не хотела их отпускать из своих объятий.

АО Аэропорт «Якутск», ООО «Юникс» и депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Иван Данилов, Управление Гагаринского округа внесли свою лепту в организацию катка и лыжных трасс для активного досуга населения.

В зимнее время прекрасным видом отдыха является катание на коньках и лыжах. Популярность этих зимних развлечений в Гагаринском округе с каждым годом становится все выше, и все больше находится энтузиастов, которые идут навстречу и помогают в организации расчистки, заливки катка, в подготовке лыжной трассы.