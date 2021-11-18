На озеленение Якутска направят 10 миллионов рублей

Бюджет городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства на будущий год в первом чтении рассмотрели 17 ноября на постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы под председательством Андрея Лебедева.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации представила прогнозные объемы и направления финансирования по муниципальным программам.

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Якутск на 2014-2032 годы» в следующем году предусмотрено 68,7 млн. руб.

По этой программе будут выполнены проектно-изыскательные работы в рамках реализации мероприятий по повышению качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции систем водоснабжения в мкр. Марха и Белое озеро. Планируется разработка схемы ливневой канализации в городском округе.

Для строительства канализационно-очистных сооружений в Табаге и Кангалассах начнут разрабатывать проектно-сметную и иную документацию.

Кроме этого, будет продолжена газификация микрорайонов и кварталов, в том числе земельных участков, выделенных многодетным семьям.

Также отмечено увеличение расходов в 2023 году, что связано с выделением 52,6 млн. руб. на разработку проектно-изыскательских работ по водоснабжению села Маган и Табага.

По программе «Охрана окружающей среды городского округа г. Якутск на 2021-2025 годы» в 2022 г. предусмотрено 43,1 млн. руб.

Эти средства будут направлены на создание и устройство контейнерных площадок, бункеров, мусорных контейнеров, рекультивацию нарушенных земель.

На муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа г. Якутск на 2021-2024 годы» в 2022г. выделено 3,5 млн. руб.

Средства направят на поддержку территориального общественного самоуправления и проведение городского конкурса «Добрые соседи».

На ведомственную целевую программу по содержанию управ городского округа в 2022 г. предусмотрено 252 млн. руб. Из этих средств будет продолжена работа по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий, также продолжится оказание адресной материальной помощи населению.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» в 2022 г. выделено 671, 2 млн. руб.

Эти средства будут направлены на содержание дорог, объектов наружного освещения, ремонт дворовых территорий, проведение капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ общего имущества многоквартирных домов.

Кроме этого, планируется работа по установке и ремонту пожарных резервуаров, а также обновлению минерализованных полос в целях предотвращения распространения лесных пожаров на территории городского округа.

В рамках подготовки города к юбилейным мероприятиям на озеленение предусмотрено порядка 10 млн. руб.

«В целом, по финансированию отрасли ЖКХ в сравнении с 2021г. наблюдается положительная динамика. Общий объем расходов по отрасли ЖКХ с учетом мероприятий по внутриквартальному благоустройству, содержанию дорог, установке теплых остановок на 2022г. составил 1,4 млрд. руб.», — резюмировала Ольга Максимова.

Депутаты на комиссии обсудили вопросы озеленения, обновления техники, выделения средств на столичные функции г. Якутска. И отметили, что не все заявки учтены, но по всем муниципальным программам идет увеличение финансирования, и поддержали внесенный проект решения бюджета в первом чтении.

Помимо этого, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в действующие правила благоустройства в части уточнения границ прилегающих территорий, которые необходимо содержать в чистоте. Было сказано, что в рамках муниципального контроля будут проводиться профилактические работы с населением.