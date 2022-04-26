На открытках и конвертах завтра можно поставить юбилейный штемпель

27 апреля в центральном почтовом отделении все желающие смогут поставить датированный оттиск на почтовой продукции, выпущенной к столетию республики Саха.

На почтовой карточке изображены карта Якутии и республиканский герб, а на юбилейном конверте — эмблема 100-летия Якутской АССР. Общий тираж почтовой карточки составляет 2500 экземпляров, конвертов – 100 000 экземпляров. Стоимость карточки — 33 руб., а стоимость конвертов 34 руб.

«Коллекционеры Якутии получат возможность поставить датированный оттиск от 27 апреля на юбилейных конвертах и карточках. С завтрашнего дня почтовые конверты будут во всех 431 отделениях почты», — рассказал директор УФПС РС(Я), Петр Птицын.

В день Республики Саха (Якутия) коллекционеры смогут с 16:00 в центральном отделении по адресу: ул. Дзержинского, 4 поставить памятный оттиск штемпеля.