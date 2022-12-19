На отчаянного таксиста завели уголовное дело

10 тысяч рублей за проезд на заднем бампере: в Якутии поймали безбашенного таксиста без лицензии.

Уголовное дело завели на таксиста из Якутии, перевозившего пассажиров с риском для их жизни.



В октябре в соцсетях и пабликах распространилось видео, где отчаянные олекминские пассажиры помогают водителю проехать опасный участок с боковым уклоном — кто на заднем бампере, кто на открытом проеме двери, а кто тянул перегруженный автомобиль за веревки, чтобы он не упал.

«Держим машину, чтоб не легла на бок»



Как долго им пришлось так ехать — неизвестно. Однако видео привлекло внимание прокуратуры и правоохранители начали проверку.

Водителя нашли — им оказался 27-летний житель Олекминского района. У парня нет лицензии. Но ни отсутствие разрешения, ни опасное состояние дороги не остановили его — молодой человек перевез на ГАЗ-27527 «Соболь» шесть пассажиров из Якутска в Олекминск.

Прокуратура подчеркивает: этот участок дороги на видео был закрыт для проезда. Тем не менее водитель проехал по нему и поставил жизнь и здоровье своих пассажиров под угрозу.

Как пишут в паблике «Дьиикэй», стоимость такси Якутск — Олекминск в октябре составляла 10 тысяч рублей.

На молодого водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Где-то через месяц, в ноябре, в соцсетях распространилось еще более пугающее видео, как ездят отчаянные олекминские водители. На нем та же марка машины.