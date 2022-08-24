24.08.2022
14:16
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Мультикультурная Якутия

На острове Беннетта установят флаги России и Якутии

Комплексная экспедиция якутских энтузиастов во главе с председателем Якутского отделения Российского союза спасателей Николаем Находкиным дошла до острова Беннетта архипелага Де-Лонга. Экспедиция, приуроченная к 100-летию ЯАССР, поддержана Русским географическим обществом и рядом предприятий республики.

 «Члены экспедиции поставили перед собой цель дойти до острова Беннетта. Расстояние от побережья до острова Беннетта — 850 км. Вчера по спутниковой связи члены экспедиции сообщили мне радостную новость о том, что они дошли до острова Беннетта!», — рассказал в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев. 

Как отметил ранее глава, Русское географическое общество вносит большой вклад в развитие регионов страны, в том числе Якутии. Республика совместно с РГО реализует образовательные и просветительские проекты, проводит историко-этнографические экспедиции.

Участники экспедиции до острова прошли на надувных катамаранах более 800 км по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю. Здесь установят флаги России и Якутии, православный крест и якутское сэргэ. Возведут традиционное жилище якутов – балаган в качестве спасательного депо и научного стационара для охраняемой природной территории острова. Члены команды продолжат свои научные исследования Арктики.

Напомним, в 2020 году при поддержке Русского географического общества состоялся первый этап экспедиции. Якутяне впервые в мире на надувном катамаране дошли по реке Лена к морю Лаптевых и до острова Большой Ляховский. Второй этап экспедиции стартовал в июле текущего года с Усть-Янского района.

Остров Беннетта – один из самых северных островов России, относится к архипелагу Новосибирские острова.

Фото: Пресс-службы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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