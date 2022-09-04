На острове Беннетта построен якутский балаган и установлено сэргэ

В этом году при поддержке предприятий республики и Русского географического общества была стартована экспедиция энтузиастов на надувном катамаране во главе с председателем Якутского отделения Российского союза спасателей Николаем Находкиным. Со второй попытки они дошли до своей цели – острова Беннетта. Им удалось сделать то, что до них еще никто не делал – пройти более 800 км. по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю. На острове Беннетта, в бухте Павла Кеппена, как и планировали, они построили балаган, установили сэргэ и Поклонный крест покорителям Арктики. Сейчас они благополучно прибыли на остров Большой Ляховский, на метеостанцию Кисилях.

Подробнее об этой экспедиции нам сообщил Николай Находкин.

Согласно Арктической доктрине США, которую подписал еще Президент США Буш-младший, все не освоенные земли в Арктике являются ничейными. Некоторые сенаторы США ставили вопросы по принадлежности островов архипелага Де Лонга, в число которых входит остров Беннетта. Он был открыт экспедицией Де Лонга в 1881 году, но принадлежит России, Республике Саха (Якутия), ее Булунскому улусу. Остров находится почти на 1000 км северо-восточнее Тикси. Вследствие исключительной труднодоступности, до сих пор мало изучен. В последние годы, благодаря спутниковым снимкам, стало ясно, что из окрестностей острова изредка вырываются огромные шлейфы дыма, которые достигают Канады и Аляски. Получается, что на территории Якутии имеется действующий вулкан. Тогда, с учетом увеличения площади открытой воды в Ледовитом океане, появляется угроза цунами. А многие поселения в Арктике находятся на низких берегах. Вот так в Якутском отделении Российского союза спасателей (РОССОЮЗСПАС) зародилась идея организовать экспедицию на остров Беннетта и заложить основу для его системного изучения, обозначить постоянное присутствие России на этом острове – построить якутский балаган, в качестве спасательного депо и установить сергэ – как символ, того, что земля имеет хозяина. Вертолеты с учеными могут дотянуть до острова Беннетта, но без груза. Наличие там опорной базы, существенно поддержит научные исследования. Идею поддержало Русское географическое общество. В качестве транспортного средства мы выбрали надувной ПВХ катамаран, т.к. на них совершали кругосветные путешествия. Нам хотелось подчеркнуть климатические изменения в Арктике, когда на тысячи км от берега Ледовитый океан освобождается ото льда. Мы внимательно изучили историю, ознакомились со статьями Э. Толля, А. Колчака. Находимся в личном контакте с людьми, побывавшими на о. Беннетта. В 2003 году историко-мемориальная экспедиция О.В. Волынкина на тримаране достигла острова Беннетта и установила там православный крест. Они провели уникальную экспедицию, с порта Тикси прошли через о. Столбовой с западной стороны обогнули о. Котельный. На обратном пути их забрал ледокол «Вайгач». У якутской экспедиции другой маршрут и другие задачи. Переход на надувных катамаранах не является самоцелью, хотя мы впервые в мире на них достигли островов Большой и Малый Ляховский, пересекли архипелаг Анжу (Земля Бунге, остров Фадеевский, остров Новая Сибирь). Мы шли по маршруту А.В. Колчака, прямо из Якутска. Первую часть экспедиции начали еще в 2020 году, прошли около 2400 км по реке Лена до Тикси, затем пересекли море Лаптевых и достигли о. Большой Ляховский. Там оставили материалы для строительства. В прошлом году все участники экспедиции были задействованы на тушении масштабных лесных пожаров в Якутии. В этом году экспедицию продолжили с п. Нижнеянск. В составе команды все местные ребята. Я уверен, что все исторические открытия России на Северо-востоке (Приморье, Камчатка, Чукотка, Аляска) случились только при поддержке местных жителей: саха и других народов. Поэтому, я был уверен в своей команде. Костяк составляют спасатели Службы спасения: В. Андросов, Т. Алексеев, С. Гуляев, капитан катамарана Н. Павлов и популярный блогер, переехавший из Питера в Якутск И. Ермаков (Эркин Питерский). Во второй части экспедиции в 2022 году нашу команду усилили Г. Башарин и М. Туркменов. Я являюсь кандидатом биологических наук, поэтому мы выполняли комплексные экологические исследования. На о. Беннетта впервые собран гербарий растений, с водоемов и с ледника собраны гидробиологические пробы воды. На многотысячных птичьих базарах птенцы уже стали на крыло, но их наличие говорит о богатых рыбных ресурсах. Со времен Де Толля на острове не было северных оленей, сейчас они вновь появились. Снят интересный фильм об острове с его уникальными пейзажами, моржами и белыми медведями.