На особом контроле МЧС 7 лесных пожаров в окрестностях населенных пунктов

МЧС России проводит работы по защите населенных пунктов от природных пожаров в Якутии.

На территории региона сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами. На особом контроле МЧС России находятся 7 природных пожаров, действующих в 10 км зоне от населенных пунктов.

У с. Арылах Мирнинского района на защиту населенного пункта и тушение пожара привлечены 295 человек и 54 единицы техники, в том числе аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, авиация ведомства и РСЧС. На сегодняшний день обстановка стабилизировалась, проводятся работы по дальнейшей локализации пожаров.

В Сунтарском районе у населенных пунктов Крестях и Нахара к тушению привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. В целом группировка лесопожарных формирований, республиканских огнеборцев и привлечённых добровольцев составляет свыше 100 человек и 23 единицы техники.

У н.п. Ботулу Верхневилюйского района, н.п. Чагда Алданского района проводится постоянное маневрирование сил и средств, наращивание группировки.

Для недопущения перехода огня на н.п. Налимск Среднеколымского района дополнительно направлена группировка регионального управления МЧС России, силы распределены по фронту распространения огня. В общей сложности задействовано свыше 60 человек и 12 единиц техники.

Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов проводятся согласно плану: оборудуются минерализованные полосы, противопожарные разрывы, уточняются естественные преграды, органами ГПН проводятся проверки населенных пунктов.

За сутки применялось 4 воздушных судна, в частности два Бе-200, вертолёт Ми-26 МЧС России и Ми-8 авиакомпании «Алроса», совершено 69 сбросов и слито 543 тонны воды.