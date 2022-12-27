27.12.2022
15:29
86
Якутск
На Окружном шоссе установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации
На Окружном шоссе г. Якутска установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Для обеспечения и профилактики безопасности дорожного движения в г. Якутске, на Окружном шоссе, 34 установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Разрешенная скорость движения автотранспорта на данном участке автодороги составляет 60 км/час.
Напомним, что Окружное шоссе является самым крупным объектом дорожно-транспортной инфраструктуры в Якутске, построенным в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога имеет четыре полосы с общей протяженностью 4,2 км.
В настоящее время в республике установлено 126 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 114 стационарных комплексов, 12 – мобильных.
Фото: пресс-службы
Источник: управтодор14
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