На Окружном шоссе установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации

На Окружном шоссе г. Якутска установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Для обеспечения и профилактики безопасности дорожного движения в г. Якутске, на Окружном шоссе, 34 установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Разрешенная скорость движения автотранспорта на данном участке автодороги составляет 60 км/час.

Напомним, что Окружное шоссе является самым крупным объектом дорожно-транспортной инфраструктуры в Якутске, построенным в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога имеет четыре полосы с общей протяженностью 4,2 км.

В настоящее время в республике установлено 126 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 114 стационарных комплексов, 12 – мобильных.