На окраине Тикси бродит одинокий овцебык

Вот уже год в окраинах населенных пунктов Булунского района гуляет одинокий овцебык. Прошлым ле­том его видели в поселке Быковском, а сейчас он находится не так далеко от Тикси. Самое странное, что овцебык бродит один, так как эти животные перемещаются стадом.

Как сообщает газета «Маяк Арктики» со ссылкой на руководителя Бу­лунской улусной инспекции охраны природы Стручкова Иннокентия, этого овцебыка контролируют еще с прошлого года.