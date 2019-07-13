На окраине Тикси бродит одинокий овцебык

Вот уже год в окраинах населенных пунктов Булунского района гуляет одинокий овцебык. Прошлым летом его видели в поселке Быковском, а сейчас он находится не так далеко от Тикси. Самое странное, что овцебык бродит один, так как эти животные перемещаются стадом.
Как сообщает газета «Маяк Арктики» со ссылкой на руководителя Булунской улусной инспекции охраны природы Стручкова Иннокентия, этого овцебыка контролируют еще с прошлого года.
— У него есть специальный ошейник со спутниковым маячком, по которому мы следим за его передвижением. Отмечу, что этого овцебыка завезли в 1990 году, кстати, это самка, ей около 30 лет, живет она удивительно долго. Овцебык на данный момент не представляет опасности. По этому поводу мы уже говорили с главой поселка Тикси Вячеславом Усачевым. На случай, если жители подадут жалобу или овцебык будет представлять угрозу, подберется слишком близко к поселку, у нас готовы медицинские препараты для того, чтобы усыпить овцебыка, отвезти на безопасное для нас место и там отпустить на волю.