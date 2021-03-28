На одном из якутских автозимников выступила вода



Как сообщила глава с. Тумул, сегодня вечером, 27 марта, на зимнике под селом из-за теплой погоды выступила вода. В Единой дежурной диспетчерской службе Хангаласского улуса объяснили, что вода может создать определенные трудности для движения машин.

В связи с этим, просим соблюдать предельную осторожность и воздержаться от поездки в южные наслега района.



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