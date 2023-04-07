На обиженных воду возят…

32-летний житель Мирнинского района подозревается в заведомо ложном доносе.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Мирнинскому району в отношении 32–летнего жителя Удачного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос».

Установлено, что 11 марта текущего года подозреваемый обратился в полицию и умышленно сообщил заведомо ложные сведения, обвинив своего знакомого в сбыте наркотиков. При проведении проверки факт совершения последним преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств не подтвердился. Уличенный в обмане мужчина дал признательные показания и пояснил, что оговорил своего приятеля из чувства мести после произошедшего между ними конфликта.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.