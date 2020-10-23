На объектах ГУП «ЖКХ РС (Я)» проводят дезинфекцию

На производственных объектах стратегически важного предприятия Якутии – ГУП «ЖКХ РС (Я)» проводят дезинфекцию с применением специализированного оборудования. Для этих целей филиалы предприятия обеспечили генераторами сухого и холодного тумана «Burgess thermos-fogger f990» с жидким дезинфицирующим средством Фолицид Ультра.

Специалисты по охране труда и технике безопасности в филиалах проводят планомерную дезинфекцию оборудования, автотранспорта, служебных помещений, мест общего пользования в производственных объектах и административных зданиях. Ранее на объектах предприятия проводилась санитарная обработка с привлечением специализированных организаций по дезинфекции.

«С момента действия ограничительных мер на территории республики в ГУП «ЖКХ РС (Я)» организован непрерывный производственный процесс в максимально безопасных условиях. Соблюдаются все профилактические рекомендации, на объектах введен строгий пропускной режим, организован ежедневный мониторинг состояния здоровья работников. Часть работников переведена на удаленный формат работы, а сотрудники старше 65 лет соблюдают самоизоляцию», — прокомментировал генеральный директор Виталий ЧИКАЧЕВ.

Представителями оперштаба отмечено, что персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами в достаточном количестве, обязательно ношение масок, соблюдается социальная дистанция и ежедневная термометрия. В помещениях в течение рабочего дня несколько раз проводится уборка с применением активных дезинфицирующих средств, а также обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа.

С введением режима ограничений для нужд подразделений предприятия закуплены бесконтактные термометры, 295 тыс. масок и 15 тыс. литров антисептика.