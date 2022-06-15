На объектах ГРЭС прошли противопожарные тренировки

В рамках месячника пожарной безопасности для обеспечения надежной работы объектов генерации на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) прошли плановые противопожарные тренировки. В ликвидации условных аварий на ЯГРЭС-1 и ЯГРЭС-2 были задействованы оперативный персонал, члены добровольного пожарного формирования станций, подразделения пожарной части №16 и ГУ МЧС России по РС(Я).

Согласно легенде учений, произошло повреждение маслонаполненного оборудования, находящегося под избыточным давлением, с выбросом масла и последующим возгоранием генерирующего оборудования. По тревоге на место незамедлительно прибыли пожарные формирования. Главной задачей участников тренировки стала отработка четких действий по локализации и ликвидации возгорания.

Оперативный штаб высоко оценил действия энергетиков и их взаимодействие с подразделениями пожарной охраны.

«В ходе практических мероприятий отработаны вопросы взаимодействия подразделениями территориального пожарно-спасательного гарнизона республики и Якутской ГРЭС. Совместными усилиями все задачи были успешно выполнены. Противоаварийные и противопожарные тренировки на ЯГРЭС проводятся на регулярной основе — энергетики должны быть готовы к любым потенциальным чрезвычайным ситуациям», – отметил главный инженер Якутской ГРЭС Сергей Дедюхин.