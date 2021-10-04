На НВК стартует новый телесериал!

Уже стало доброй традицией НВК САХА каждую осень представлять своему зрителю новый телесериал. На этот раз телезрителям предлагают погрузиться в закрученный сюжет сериала «Дьол тааһа» («Камень счастья»).

Восьмидесятилетнего Прокопия Петровича, ветерана алмазной промышленности, приглашают на телевизионный эфир. В 1959 году, воодушевленные примером выпускников школы №2 города Якутска (реальный факт), обратившихся к молодежи с почином “Комсомольцы – на Всесоюзную стройку!”, “Молодежь – в алмазодобывающую промышленность!”, семнадцатилетний Проня с одноклассницами Ирой и Машей едут в Мирный – город, который в то время недавно появился на карте мира.

Прокопий Петрович рассказывает телезрителям о романтике тех времен, навеянной духом интернациональной дружбы. Однако на вопрос журналистки, как сложилась дальнейшая судьба одноклассниц, не дает ответа…

Эту передачу смотрят Ирина, оставшаяся в Мирном, и Мария, осевшая в деревне вместе с мужем и единственным внуком-сиротой. И хотя судьба у каждой сложилась по-разному, прошлое накатывает на них с новой силой. В памяти всплывают подробности, которыми они никогда ни с кем не делились.

Встретятся ли друзья и какую тайну скрывают герои нового сериала «Дьол тааhа», узнаете с понедельника по четверг в 21:00.

Режиссёр: Марина ПЛАТОНОВА

Сценарий: Даана САРД

В главных ролях:

Анатолий НИКОЛАЕВ

Домна УЙГУРОВА

Зоя БАГЫНАНОВА

Евгений ШАМАЕВ

Ольга ДОРОФЕЕВА

Спартак ЛАРИОНОВ

А также

Василий ЕРЕМЕЕВ, Евдокия СЕМЕНОВА, Ева КУЗЬМЕНКО, Сайсары Куо, Петр АНДРЕЕВ, Кирилл РОЖИН и другие.

Все передачи и проекты НВК можно смотреть онлайн с любого устройства. Достаточно набрать в поисковике NVK ONLINE. А также, каждый из вас может скачать мобильное приложение НВК САХА как на IOS, так и на Android.

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