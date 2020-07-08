На НВК Саха педагоги и вожатые центра «Сосновый бор» делятся лайфхаками

С 7 июля телеканал НВК Саха запустил серию прямых эфиров с хештегом #СайдарСайын во время передачи «Сана кун». Для участия в прямых эфирах пригласили вожатых и педагогов лагерей, которые сейчас в режиме онлайн выстраивают совершенно новый контент, направленный на полезный досуг и позитивное настроение.

Первым гостем прямого эфира от Центра «Сосновый бор» стал Михаил НОГОВИЦЫН, педагог дополнительного образования по физическому воспитанию Центра «Сосновый бор», куратор проекта «Суолдьут».

Он рассказал про свой опыт работы в онлайн-режиме, про особенности программы «Суолдьут», направленную на военно-патриотическое и спортивно-оздоровительное воспитание детей и молодежи. За 10 минут прямого эфира Михаил показал полезный мастер-класс — изготовил ловушку из пластиковой бутылки для ловли рыб, который может пригодиться всем в экстремальной ситуации в лесу.

В проекте «Сайдар Сайын» на НВК Саха будут делиться своими полезными идеями еще другие наши педагоги и вожатые по средам и пятницам до конца месяца.